- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمزارع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء استقبال طلبات المزارعين الراغبين في إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازاتهم الزراعية، ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل وذلك عبر بوابة ”نما“ الإلكترونية.
ويهدف برنامج إزاحة الوقود السائل إلى الربط بالشبكة الكهربائية، والاستغناء عن مصادر الطاقة الحالية لتوليد الكهرباء في القطاع الزراعي، ما يُسهم في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، والحد من العوامل التي تؤثر على استدامة القطاع الزراعي في المملكة، تحقيقًا لأهداف رؤية ”السعودية 2030“ الطموحة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظمت بالتعاون مع وزارة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل لأصحاب المزارع شرحت خلالها أهداف ومزايا برنامج إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي.
والمرحلة الثانية معنيّة بتقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج عبر منصة ”نما“ ضمن موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمرحلة الثالثة هي ربط التجمعات الزراعية بالشبكة الكهربائية من خلال توسعة الشبكة الكهربائية في المناطق المستهدفة.
ودعا البرنامج المزارعين إلى تسجيل رغباتهم لإيصال الشبكة الكهربائية لحيازاتهم التي صدر لها سجل زراعي مطور، من خلال بالدخول عبر بوابة النفاذ الموحد، والاطلاع على الشروط والاحكام، وتعبئة بيانات الطلب، وإضافة بيانات الموقع، وذلك عبر الرابط التالي:
«https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=fwC9hnmrKA%2B2fp/gmvJAuDRIJJ4FihNn»
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية هذا البرنامج في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي، وتحقيق التوازن البيئي، ودعم استراتيجية المملكة لخفض الانبعاثات الكربونية.
ويهدف برنامج إزاحة الوقود السائل إلى الربط بالشبكة الكهربائية، والاستغناء عن مصادر الطاقة الحالية لتوليد الكهرباء في القطاع الزراعي، ما يُسهم في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، والحد من العوامل التي تؤثر على استدامة القطاع الزراعي في المملكة، تحقيقًا لأهداف رؤية ”السعودية 2030“ الطموحة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظمت بالتعاون مع وزارة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل لأصحاب المزارع شرحت خلالها أهداف ومزايا برنامج إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي.
تنفيذ البرنامجأوضح رئيس الفريق الزراعي للبرنامج، المهندس محمد العبد اللطيف، أن البرنامج يمر بثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى جمع البيانات اللازمة لحساب الأحمال الكهربائية للمزارع المستهدفة من خلال زيارات ميدانية.
والمرحلة الثانية معنيّة بتقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج عبر منصة ”نما“ ضمن موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمرحلة الثالثة هي ربط التجمعات الزراعية بالشبكة الكهربائية من خلال توسعة الشبكة الكهربائية في المناطق المستهدفة.
ودعا البرنامج المزارعين إلى تسجيل رغباتهم لإيصال الشبكة الكهربائية لحيازاتهم التي صدر لها سجل زراعي مطور، من خلال بالدخول عبر بوابة النفاذ الموحد، والاطلاع على الشروط والاحكام، وتعبئة بيانات الطلب، وإضافة بيانات الموقع، وذلك عبر الرابط التالي:
«https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=fwC9hnmrKA%2B2fp/gmvJAuDRIJJ4FihNn»
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية هذا البرنامج في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي، وتحقيق التوازن البيئي، ودعم استراتيجية المملكة لخفض الانبعاثات الكربونية.