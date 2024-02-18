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ياسر نجدي طفل فلسطيني ينظر بأسى إلى الأضرار التي لحقت بمنزل عائلته بعد غارة إسرائيلية على رفح في غزة فاطيمة شبير/ أسوشيتد برس أطفال فلسطينيون ينتظرون على أحر من الجمر الحصول على نصيبهم الضئيل من الطعام في رفح إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز أطفال جوعى يمدون أيديهم للحصول على الطعام في رفح فاطيمة شبير/ أسوشيتد برس أطفال نازحون يستريحون قليلاً قبل استكمال طريقهم الصعب في ظل قصف إسرائيلي مستمر على غزة محمد سالم/ رويترز فتاة فلسطينية تواسي شقيقتها الصغيرة الجريحة بعد قصف إسرائيلي على رفح جنوب غزة محمد عابد/ فرانس برس رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران في حي سكني بعد هجوم روسي على خاركيف الأوكرانية يفهين تيتوف/ أسوشيتد برس محتفلون يشاركون في التراشق بالبرتقال خلال كرنفال سنوي في إيفريا بإيطاليا غولييلمو مانجياباني/ رويترز مروحية تحاول إطفاء حريق في بورت هيلز في كرايستشيرش بنيوزيلندا جو أليسون/ جيتي محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 8 صور: جوع ونزوح في غزة.. واشتعال معركة البرتقال في إيطاليا

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