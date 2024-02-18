الأسبوع في 8 صور: جوع ونزوح في غزة.. واشتعال معركة البرتقال في إيطاليا

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ياسر نجدي
فاطيمة شبير/ أسوشيتد برس
إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز
فاطيمة شبير/ أسوشيتد برس
محمد سالم/ رويترز
محمد عابد/ فرانس برس
يفهين تيتوف/ أسوشيتد برس
غولييلمو مانجياباني/ رويترز
جو أليسون/ جيتي
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