السعودية | وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة للشعب الأوكراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصلت اليوم مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية السابعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وتشتمل الحمولة على مولدات كهربائية، وأجهزة كهربائية، وعبوات حليب الأطفال، بوزن إجمالي 69 طناً.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.