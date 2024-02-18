السعودية | هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تختتم البرنامج التدريبي للمجتمع المحلي “أساسيات النحل”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، البرنامج التدريبي “أساسيات النحل”، بحضور (15) متدربًا من المجتمع المحلي واستمر البرنامج لمدة شهر كامل.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات أفراد المجتمع المحلي وتأهيلهم للحصول على رخصة مزاولة مهنة تربية النحل وإنتاج العسل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وإكساب المتدربين مهارة إدارة العمليات النحلية وأهميتها في تطور صناعة العسل، والتعرف على استخدامات التكنولوجيا الحديثة في مجال تربية النحل والتحول من التربية التقليدية الى التربية باستخدام التقنيات الحديثة.

وبينت الهيئة أنها انطلاقًا من إستراتيجيتها الرامية إلى تنمية المجتمع المحلي تهدف لتقديم برامج تدريبية نوعية تُسهم في رفع القاعدة الاقتصادية، حيث اشتمل برنامجها التدريبي “أساسيات النحل” على التدريب العلمي والعملي، إلى جانب تمكين ودعم المتدربين بعد اختتام البرنامج من خلال حصولهم على 10 خلايا نحل، بالإضافة إلى تصريح تربية النحل وإنتاج العسل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وفق الاشتراطات البيئية المتّبعة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات لمدة عام بعد انتهاء البرنامج التدريبي.

وأكدت الهيئة على حرصها لبناء وتطوير قدرات المجتمع المحلي لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وأن جهودها مستمرة للإسهام في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص وظيفية ومشاريع ريادية فاعلة.