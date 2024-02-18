عمان تبحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي خلال اتصال هاتفي اليوم، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، التطورات الجارية في فلسطين والتداعيات جرّاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.

وأكد الجانبان ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإخلاء سبيل جميع الأسرى والمحتجزين ودخول الاحتياجات الإنسانية والإغاثية اللازمة لقطاع غزة وإنهاء الحصار عليه وخروج جميع القوات الإسرائيلية منه، تمهيدًا لتحقيق حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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