تدريب المواطنين على تربية النحل في المحميات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، البرنامج التدريبي «أساسيات النحل»، بحضور 15 متدربا من المجتمع المحلي، واستمر البرنامج شهرا كاملا.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات أفراد المجتمع المحلي، وتأهيلهم للحصول على رخصة مزاولة مهنة تربية النحل وإنتاج العسل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وإكساب المتدربين مهارة إدارة العمليات النحلية وأهميتها في تطور صناعة العسل، والتعرف على استخدامات التكنولوجيا الحديثة في مجال تربية النحل، والتحول من التربية التقليدية إلى التربية باستخدام التقنيات الحديثة.

وبينت الهيئة أنها انطلاقا من استراتيجيتها الرامية إلى تنمية المجتمع المحلي، تهدف إلى تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في رفع القاعدة الاقتصادية، إذ شمل برنامجها التدريبي «أساسيات النحل»، التدريبَ العلمي والعملي، إلى جانب تمكين ودعم المتدربين بعد ختام البرنامج خلال حصولهم على 10 خلايا نحل، إضافة إلى تصريح تربية النحل وإنتاج العسل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وفق الاشتراطات البيئية المتبعة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات لعام بعد انتهاء البرنامج التدريبي.

وأكدت الهيئة حرصها على بناء وتطوير قدرات المجتمع المحلي لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، وأن جهودها مستمرة للإسهام في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص وظيفية ومشاريع ريادية فاعلة.

أهداف البرنامج