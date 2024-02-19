السعودية | القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفًا لنظام البيئة لقطعه الأشجار دون ترخيص بتبوك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقطعه الأشجار دون ترخيص في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.