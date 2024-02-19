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السعودية | سفارة المملكة في الأرجنتين تقيم فعالية كات ووك 2024 احتفاءً بالنمر العربي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت سفارة المملكة لدى جمهورية الأرجنتين، في العاصمة بيونس آيرس، مسيرة “كات ووك 2024” احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي الذي يصادف 10 فبراير من كل عام، بمشاركة عدد من روؤساء البعثات ودبلوماسيين ومسوؤلي في حكومة العاصمة.

وتهدف المسيرة إلى إكساب الوعي والتشجيع على الحفاظ على القطط البرية، ومنها النمر العربي الذي قامت المملكة بتقديم مجموعة متنوعة من المبادرات لحمايته من الانقراض وعودته إلى بيئته الطبيعية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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