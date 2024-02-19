شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الشورى يناقش القضايا المشتركة خلال استقبال الوفد الأردني اليوم والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام