شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الشورى يناقش القضايا المشتركة خلال استقبال الوفد الأردني اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُلمي في مجلس الشورى بالرياض اليوم الاثنين، رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية بمجلس النواب النائب ذياب المساعيد، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى المملكة.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى كلٌ من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الدكتور إبراهيم القناص، ونائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية كلٌ من معالي الأستاذ عبدالمحسن المنيف، والدكتورة أميرة الجعفري، واللواء ركن محمد العجاجي، ومبارك الدوسري.
فيما حضر اللقاء من الجانب الأردني أعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية بمجلس النواب الأردني كلٌ من الدكتور عيد النعيمات، وسلامة البلوي، وتوفيق المراعية، ونواف الخوالدة، وسليمان القلاب، وفليحة السنيتان، والموظفان بالأمانة العامة لمجلس النواب شريف الطراونة والدكتور رامي النوايسة، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.
العلاقات السعودية الأردنيةورحَّب نائب رئيس المجلس بالوفد الزائر، متمنياً لهم طيب الإقامة، مؤكداً عمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة لتحقيق مصلحة البلدين الشقيقين.
مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشتركمن جهته، أعرب رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية النائب ذياب المساعيد عن سروره بزيارة مجلس الشورى والالتقاء بأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وتطوّرها في كافة المجالات، كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى كلٌ من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الدكتور إبراهيم القناص، ونائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية كلٌ من معالي الأستاذ عبدالمحسن المنيف، والدكتورة أميرة الجعفري، واللواء ركن محمد العجاجي، ومبارك الدوسري.
فيما حضر اللقاء من الجانب الأردني أعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية بمجلس النواب الأردني كلٌ من الدكتور عيد النعيمات، وسلامة البلوي، وتوفيق المراعية، ونواف الخوالدة، وسليمان القلاب، وفليحة السنيتان، والموظفان بالأمانة العامة لمجلس النواب شريف الطراونة والدكتور رامي النوايسة، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.