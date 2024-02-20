شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يطلع على نتائج تجربة التحول الرقمي وحوكمة إجراءات العمل القضائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل ديوان المظالم، ممثلًا بمحكمة التنفيذ الإدارية، بالرياض اليوم الثلاثاء، الوفد المنتدب من الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية؛ للاطلاع والاستفادة من تجربة ديوان المظالم في التحول الرقمي وحوكمة إجراءات العمل القضائي.

واستعرض ديوان المظالم للوفد، تجربته في التحول الرقمي خاصة ما يتعلق بخدمات التقاضي في محاكم الديوان الإدارية وكيف تتم اليوم بإجراءات رقمية بالكامل، بالإضافة إلى عرض عدد من العروض المرئية عن مركز إدارة العمليات القضائية ومركز الخدمات القضائية الرقمية بالديوان؛ التي تضمّنت آليات العمل الرقمي بالديوان وما يحققه من جودة وإنجاز.

واشتمل البرنامج المعد لاستقبال الوفد على جولة في مرافق محكمة التنفيذ الإدارية المدشنة مؤخرًا، ويسعى ديوان المظالم لتبادل الخبرات وتعميم تجربة ديوان المظالم الرقمية في التحول الرقمي وحوكمة الأعمال وما يترتب عليها من دقة وشفافية في الإجراءات وتجويد المخرجات وإنجازها.