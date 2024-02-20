مجلس الوزراء: تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 3 سنوات

#مجلس_الوزراء: تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات.#واس pic.twitter.com/K5mz5lAiJu