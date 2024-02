شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى السعودي للإعلام يناقش مستقبل الإعلانات في العالم الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

"صورة الإعلانات في السنوات العشر المقبلة"

محور تسويقي يشرح تفاصيله د. محمد حطحوط ضمن منصات #المنتدى_السعودي_للإعلام



⁧#الإعلام_في_عالم_يتشكل pic.twitter.com/rplXQTcVvQ — المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf) February 20, 2024

المنتدى السعودي للإعلام

الدمام - شريف احمد - أكد خبير التسويق محمد حطحوط، أن الذكاء الصناعي سيغير قطاعات كثيرة، منها التسويق، وهو من أكثر القطاعات المتغيرة بسبب التحول التقني الكبير، مشيرًا إلى أهمية استخدام الذكاء الصناعي في تقديم خدمات قبل الشراء وما بعد الشراء، وتحسين المنتج وسهولة توزيعه والوصول إلى العميل بأقل تكلفة.وأكد خلال ورشة عمل بعنوان "مستقبل الإعلانات في العالم الرقمي" ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، أهمية التمحور حول العميل، وتقديم تجربة خاصة لكل عميل، بدلاً من تقديم نفس المنتجات والخدمات للكل من دون تمحيص، الأمر الذي يسهم في زيادة الولاء للعميل، مشيرًا إلى أن البيانات ستكون ذات دور كبير في ت غيير هوية التسويق وتجربة العميل. محور تسويقي يشرح تفاصيله د. محمد حطحوط ضمن منصات This is a Twitter Status⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf)يذكر أن جلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة تجمع قادة وصنّاع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، في أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة يقدمها 150 متحدثًا من روّاد صناعة الإعلام والمختصين والممارسين من مختلف دول العالم يناقشون فيها 80 محورًا.