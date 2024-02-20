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شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "مجلس التعاون": الإعلام السعودي يسهم في بناء جسور التواصل وتعزيز رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن "رؤية إعلامية لمستقبل الخليج العربي" وسط التحديات والتطورات التي تواجه القطاع في العالم، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام المنعقد خلال الفترة 20 و21 فبراير الحالي في العاصمة السعودية الرياض.
وقال البديوي: "الإعلام السعودي يسهم في صناعة المستقبل فهو القوى الناعمة التي تواكب النهضة العظيمة بالمملكة"، مشيراً إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ذات طابع مشترك مع نظيرتها الخليجية، فهذه وتلك خليجية النفس والروح والجسد.
وأضاف أن الإعلام السعودي أداة رئيسة في النهضة الجارية بالبلاد في ضوء برنامج "رؤية 2030"، إذ أسهم عبر كل قنواته ومنصاته بدور عظيم في تعزيز الوعي والرأي العام بالرؤية الطموحة للمملكة وبناء جسور تواصل مع العالم في الوقت ذاته.
ويشهد المنتدى السعودي للإعلام 2024 الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون، بالتعاون مع هيئة الصحافيين السعوديين، مشاركة واسعة لما يزيد على 2000 شخصية إعلامية محلية ودولية لفعاليات المنتدى وجلساته النقاشية، إضافة إلى إقامة معرض مستقبل الإعلام "فومكس"؛ أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، وكذلك جائزة المنتدى لتكريم المبدعين في مختلف المجالات الإعلامية في اليوم الختامي للمنتدى.