شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجموعة MBC: تقنيات الذكاء الاصطناعي تدعم الموهوبين إعلامياً والان نبدء بالتفاصيل

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تحديات الذكاء الاصطناعي

الدمام - شريف احمد - ناقشت جلسة ”الإعلام بين الماضي والحاضر“ ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام المنعقدة بالرياض اليوم الثلاثاء، المتغيرات في شكل وسائل الإعلام والاستراتيجيات الإعلامية لصناعة جيل واعد يحقق الطموح، إضافة إلى الفرص المتاحة لوسائل الإعلام لتمكين المبادرات والأفكار الإعلامية النوعية من أجل إعلام سعودي مستدام.وقال وليد آل إبراهيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، إنه واجه تحديات صعبة خلال بداياته في ثمانينيات القرن الماضي، إذ لم يكن هناك وعي بارتباط الثقافة والإعلام بالتنمية، معتبراً أن الثقافة كانت بمعزل عن التنمية.وأضاف الإبراهيم أن المشهد الإعلامي تغيّر كليّاً بجهود البلاد في ضوء رؤية 2030، كما أن دعم الجيل الصاعد أسهم في انتشار وعي مغاير تراهن البلاد على ثماره.وعن تحديات الذكاء الاصطناعي، أكد الإبراهيم أن تقنيات قطاع الإعلام لن تتوقف فقط عند تغيير نوعية الوظائف بقدر ما ستكون أدوات ابتكارية وداعمة للموهوبين.ويشهد المنتدى السعودي للإعلام 2024 الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون، بالتعاون مع هيئة الصحافيين السعوديين، مشاركة واسعة لما يزيد على 2000 شخصية إعلامية محلية ودولية لفعاليات المنتدى وجلساته النقاشية، إضافة إلى إقامة معرض مستقبل الإعلام ”فومكس“؛ أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية خلال الفترة 19 - 21 فبراير الجاري، وكذلك جائزة المنتدى لتكريم المبدعين في مختلف المجالات الإعلامية في اليوم الختامي للمنتدى.