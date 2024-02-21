أبرز فعاليات يوم التأسيس في مُدن و مناطق السعودية

تُنظّم وزارة الثقافة خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الجاري باقةً من الفعاليات الثقافية والتاريخية احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير في كل عام؛ لتُشارك في هذه المناسبة الوطنية التي تستحضر قصةً عظيمة لوطنٍ تأسّس قبل أكثر من ثلاثة قرون، وتُعيد للذاكرة القصة الملحمية لتأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام ١٧٢٧م وما صاحب ذلك من قصص وبطولات أسهمت في بناء كيانٍ سياسي يَنعَمُ بالوحدة، والاستقرار، والازدهار.

وأعدّت الوزارة مجموعة من الفعاليات الثريّة في مختلف المجالات في عددٍ من مدن المملكة، ومن أبرزها فعالية "ليالي التأسيس" التي تأخذ الزائر في رحلةٍ عبر الزمن من خلال أمسية شعرية وغنائية تُقام يومي 21 و 22 فبراير على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد سيتي بمدينة الرياض، تجمع بين الشعر والغناء بحضور نخبة من الشعراء والفنانين؛ لتقديم أجمل القصائد والأغاني، التي أثّرت في وجدان الشعب السعودي عبر التاريخ.

وفي فعالية "سيمفونية البداية" التي تُقام خلال يومي 25 و26 فبراير على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي، ستحتفي الوزارة بهذه المناسبة من خلال عرض أوركسترا موسيقي ممزوج بالآلات السعودية، في تجربة موسيقية تأخذ الزائر في رحلةٍ زمنية وطنية تُروَى من خلالها قصة تأسيس الدولة السعودية، ويُشارك في العرض نخبة من الشعراء السعوديين، والملحنين، والفرقة الوطنية للموسيقى.

وتُمثل فعالية "مسار التاريخ" رحلةً يستمتع فيها الزائر بعددٍ من المشاهد والمنحوتات التي تعكس القيم الراسخة للتأسيس من خلال مسارٍ يُعرَض فيه 19 مشهداً مُعبِّراً عن الخط الزمني لتاريخ الدولة السعودية منذ 1727م وحتى اليوم، مُكوَّنةً من ثلاث مناطق: الأولى هي منطقة "التجمع"، وتحتوي على جلسات واحة النخيل، ومنصة عرض فنون أداء التراث الثقافي المتنوعة، وخيمة الحنّاء، وأركان للمأكولات الخفيفة، ومنطقة "الرحلة"، ومنطقة "الاحتفال" التي تُتيح للزائر تجربة الانغماس في النسيج الغني لماضي المملكة، كما تحتوي الفعالية على مسرح الموسيقى، ومناطق تصوير متعددة، إضافةً لعرضٍ ختامي لطائرات بدون طيار (Drone) في اليوم الأول, على أن تنطلق الرحلة من طريق الملك فهد، في الجهة الشرقية المقابلة لمركز الملك عبدالله المالي "كافد".

وأما فعالية "قرية التأسيس" فستُقام خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير في 14 مدينة ومحافظة حول المملكة وهي: المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، وعرعر، والدمام، ونجران، والباحة، وسكاكا، والأحساء، وأبها، والطائف، والقصيم، وجازان، وجدة؛ لتُحيي قصصاً من ماضي المملكة في تجارب غنية تحتفي بالموروث الثقافي، وتتكون من مسارٍ يعبّر عن الخط الزمني للماضي الممتد منذ 300 عام، ويحتضن عروضاً لأهم الحرف التقليدية بطريقة مبتكرة، وساحة الثقافة التي تحتفي بأهم القصص والإنجازات من فترة التأسيس، بالإضافة إلى منطقة خاصة بالأطفال تحتوي على تجارب تفاعلية، ومنطقة للعائلة تتضمن تجارب ترفيهية كالألغاز والألعاب، ومنطقة الأطعمة التي تُقدم تجربة مذاق الأصالة السعودية, بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية في مختلف المجالات التراثية، والموروث اللفظي، والطهي، والفعاليات الرقمية لتمزج من خلال ذلك عراقة الماضي بالحياة المعاصرة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء وزارة الثقافة بيوم التأسيس الذي تحتفل فيه المملكة بذكرى يومٍ فريد في تاريخ السعوديين، والذي يُمثّل تأسيسَ الدولة السعودية، وما يعبر عنه من دلالات الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن، وبالارتباط الوثيق بين المواطنين والقيادة، وبما أثمرت عنه رحلة التأسيس من نمو وازدهار على مدى ثلاثة قرون.

ويمكن الحصول على تذاكر الفعاليات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني .