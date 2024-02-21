تراند اليوم : تبوك: طالب يتعرض لهجوم من الكلاب الضالة أثناء ذهابه إلى المدرسة ونقله إلى المستشفى

صحيفة الخليج 365- عوض العطوي : تسببت الكلاب الضالة بحي الصفاء بمنطقة تبوك ، أمس في إصابة طالب بالمرحلة الابتدائية بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسده .

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365 " : أن الطالب يدرس بالصف الخامس الابتدائي وأثناء حضوره لأداء اختبار مادة "لغتي" بمدرسة ابن زيدون ، يوم أمس الثلاثاء ، تعرض إلى هجوم شرس من كلاب ضالة كانت تتجول داخل الحي ، حيث انهالت عليه بشراسة وتأثرت أرجله بشكل لافت ، ويتلقى العلاج اللازم بمستشفى الملك خالد بتبوك .