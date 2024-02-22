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مقيم أفغاني يحتفل بيوم التأسيس على طريقته الخاصة

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الرياض - محمد الوسيري - احتفل مقيم أفغاني بيوم التأسيس على طريقته الخاصة مرتديًا الزي السعودي.

ودعا المقيم الأفغاني زمان الذي يقيم في المملكة منذ 37 عامًا للمملكة، أن يحفظ الله تعالى المملكة باعتبارها بلدًا آمنًا لكل المسلمين.

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يوم التأسيس

وتحتفل المملكة بيوم التأسيس لإعادة تجديد القيم التاريخية العليا بشأن واحد من أهم أيامها الذي تتجدد فيه الدلالة على ما يحمله من رمزية وطنية للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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