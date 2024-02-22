شكرا لقرائتكم مقيم أفغاني يحتفل بيوم التأسيس على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفل مقيم أفغاني بيوم التأسيس على طريقته الخاصة مرتديًا الزي السعودي.

ودعا المقيم الأفغاني زمان الذي يقيم في المملكة منذ 37 عامًا للمملكة، أن يحفظ الله تعالى المملكة باعتبارها بلدًا آمنًا لكل المسلمين.

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يوم التأسيس

وتحتفل المملكة بيوم التأسيس لإعادة تجديد القيم التاريخية العليا بشأن واحد من أهم أيامها الذي تتجدد فيه الدلالة على ما يحمله من رمزية وطنية للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة.