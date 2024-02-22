شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تردداتها.. دور محوري لإذاعة العلا في معرض "فومكس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك العلا Fm في معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، لتبرز دورها المحوري في تناول التطورات التي تشهدها المملكة إبراز مكنوناتها السياحية والثقافية، بنشر محتوى قيم عن العلا بشكل خاص وعن المملكة بشكل عام باللغة الإنجليزية.

وتتيح الإذاعة الاستماع إلى محتواها عبر مختلف المنصات مع برامج تفاعلية، واستقبال بث إذاعتها على تردد 89.2 في الرياض، وعلى التردد 91.6 في جدة، إضافة إلى تردد 89.4 في الدمام، وتردد 107.2 في العُلا.

15 مدينة حول المملكة

ويمتد أثير الإذاعة في العلا والرياض وجدة والشرقية، وقريبًا سيتمكن المستمعون من أنحاء المملكة كافة من الاستماع لأثير العُلا، إذ تستهدف الوصول إلى أكثر من 15 مدينة حول المملكة، لتكون الإذاعة الأولى الناطقة باللغة الإنجليزية التي تبث في هذا العدد من المدن بالشرق الأوسط.



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وتهدف الإذاعة إلى أن تكون صوتًا إعلاميًا لمحافظة العُلا، تقدم محتوى معرفيًا وترفيهيًا يدعم حضور العلا ضمن قطاع السياحة والتراث الثقافي والفني.وأن تكون منصة إعلامية متعددة تتوافر عبر مختلف المنصات، ومشاركة قصة العُلا الفريدة والتعبير عن موروثها الثقافي والحضاري العريق وإيصاله إلى العالم.