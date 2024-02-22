شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مسيرة للإبل والدراجات الهوائية احتفالًا بيوم التأسيس في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل



وهدفت الفعاليات إلى تعزيز روح الانتماء الوطني لدى جميع أفراد المجتمع، وإبراز تراث المملكة العربية السعودية العريق. أبرز فعاليات المسيرة انطلقت المسيرة اليوم الخميس، من دوار التوحيد بمحافظة الخبر، واشتملت على مسيرة للإبل ومسيرة للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى ركن القهوة السعودية والعرضة السعودية، وعدد من الفعاليات الترفيهية الأخرى التي نالت إعجاب الحضور.

واختتمت الفعاليات في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية حي الراكة، حيث تم تكريم المشاركين في المسيرة والفعاليات الرياضية.

وحظيت الفعاليات بمشاركة من مختلف أفراد المجتمع، الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

فخر واعتزاز بتاريخ المملكة وعبّر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بتاريخ المملكة العربية السعودية، مؤكدين على أهمية يوم التأسيس كونه رمزاً للوحدة واللحمة الوطنية.



وأكد مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية طارق القحطاني، أن هذه الفعاليات تأتي تجسيداً لروح التلاحم الوطني، وتعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة وتعبيراً عن الوفاء لقيادة المملكة. لافتا إلى أهمية يوم التأسيس كونه علامة فارقة في تاريخ المملكة العربية السعودية. الدمام - شريف احمد - احتفل فرع وزارة الرياضة في المنطقة الشرقية بيوم التأسيس، حيث نظمت مجموعة من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي جسدت روح التلاحم الوطني والاعتزاز بتاريخ المملكة العربية السعودية وهدفت الفعاليات إلى تعزيز روح الانتماء الوطني لدى جميع أفراد المجتمع، وإبراز تراث المملكة العربية السعودية العريق.انطلقت المسيرة اليوم الخميس، من دوار التوحيد بمحافظة الخبر، واشتملت على مسيرة للإبل ومسيرة للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى ركن القهوة السعودية والعرضة السعودية، وعدد من الفعاليات الترفيهية الأخرى التي نالت إعجاب الحضور.واختتمت الفعاليات في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية حي الراكة، حيث تم تكريم المشاركين في المسيرة والفعاليات الرياضية.وحظيت الفعاليات بمشاركة من مختلف أفراد المجتمع، الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة.وعبّر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بتاريخ المملكة العربية السعودية، مؤكدين على أهمية يوم التأسيس كونه رمزاً للوحدة واللحمة الوطنية.وأكد مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية طارق القحطاني، أن هذه الفعاليات تأتي تجسيداً لروح التلاحم الوطني، وتعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة وتعبيراً عن الوفاء لقيادة المملكة. لافتا إلى أهمية يوم التأسيس كونه علامة فارقة في تاريخ المملكة العربية السعودية.