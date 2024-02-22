شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "قرية التأسيس" في جدة.. إحياء قصص الماضي بطريقة مشوّقة والان نبدء بالتفاصيل

يوم التأسيس

الدمام - شريف احمد - افتتحت "قرية التأسيس" بمحافظة جدة، اليوم، أبوابها لأهالي المحافظة، احتفاء بمناسبة يوم التأسيس.ويعيش زوار القرية تجربة إحياء قصص الماضي بطريقة مشوّقة عبر أقسام وممرات تحتضن عروضاً وفعاليات متنوعة لإرث وحضارة المنطقة المتنوعة.تستهدف القرية جميع الفئات العمرية للتعرف على الإرث الثقافي والتاريخي بطريقة مبهرة، والاعتزاز بيوم التأسيس، من خلال مشاركة الحضور للفعاليات عبر الأقسام والأجنحة التي تضمها القرية.وتحتوي أقسام "قرية التأسيس" على فعالية "ممر الموسم"، والساحة الثقافية، وساحة الألعاب التقليدية، ومنطقة الأطفال، ومذاق الأصالة، وتاريخ المنطقة، ومنطقة عروض للألعاب النارية.