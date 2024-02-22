شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: نحتفي في يوم التأسيس بـ300 عام من الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود: نحتفي بتاريخ هذه الدولة المباركة في يوم التأسيس، وبتلاحم القيادة مع شعبها.

وكتب الملك المفدى عبر حسابه على منصة إكس بمناسبة ذكرى يوم التأسيس: "نحمد الله سبحانه الذي حقق لنا وحدة هذه الدولة المباركة وشعبها، ومسيرة الاستقرار لأكثر من 300 عام، والتي نحتفي معها بتاريخ هذه الدولة المباركة في يوم التأسيس وتلاحم القيادة مع شعبها".

