السعودية | هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تحتفل بيوم التأسيس

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تحتفل بيوم التأسيس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية احتفالاً بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، بالتعاون مع محافظة وبلدية رماح.

وبين محافظ رماح مبارك بن فايز ال مجلي أن المستقبل الزاهر الذي نعيشه في وطن الأمن والأمان والذي نتباهى به وانتسابنا إليه بين الدول والأمم هو امتداد لقصة متجذرة في ماضٍ عريق، أسهم في بناء تاريخه قادة هذه البلاد المباركة جيلاً بعد جيل، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن ننعم وأبناؤنا بما منّ الله علينا من رخاء واستقرار، معرباً عن شكره لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية على مشاركتهم في تنظيم هذا الحفل، والبلدية وكافة القطاعات الحكومية وغير الربحية في المحافظة على مشاركتهم ودعمهم.

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من جانبه أوضح المشرف العام على التنمية المجتمعية بالهيئة سامي بن مرضي الحربي، أن مشاركة أهالي محافظة رماح والمراكز التابعة لها في هذا الاحتفاء تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الهيئة للمجتمع المحلي؛ تحقيقاً لرسالة الهيئة تجاههم، وتأكيداً على دورهم المؤثر نحو تحقيق الأهداف المشتركة كعنصر فاعل ورئيس، تستمد منه الهيئة طاقاتها لوضع بصمة في مجال الاستدامة والتنمية البيئية.

واشتمل الحفل على عدّة فقرات شعبية وترفيهية منها خيمة الراوي، وفعالية الصقور، وركن التصوير، إضافة إلى أجنحة الأسر المنتجة، وأجنحة الجهات الحكومية حيث شاركت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بجناح توعوي وتعريفي، وشارك بنك التنمية المجتمعية بجناح لعرض منتجات البنك وآلية الدعم والبرامج التمكينية، إضافة إلى مستشفى رماح العام، وبرنامج ريف.

كما شاركت في الفعالية عدّة جهات غير ربحية مثل جمعية إنسان، وجمعية بيان لتحفيظ القرآن، وجمعية البر الخيرية برماح.