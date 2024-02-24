السعودية | إسعاف المنية ينفذ 76 مهمة خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصل إسعاف “سبل السلام” في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية، حيث تم تنفيذ 76 مهمة خلال الأسبوع الماضي تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من المستشفيات وإليها، استفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.