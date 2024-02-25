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ياسر نجدي أطفال فلسطينيون جوعى ينتظرون دورهم في الحصول على الطعام وسط نقص في الإمدادات الغذائية في رفح محمد سالم/ رويترز سيدات فلسطينيات يكافحن في صفوف طويلة ومزدحمة لأجل الحصول على كسرة خبز فاطمة شبير/ أسوشيتد برس فلسطيني يحمل بحسرة جثة ابنته التي استُشهدت في غارة إسرائيلية على رفح فاطمة شبير/ أسوشيتد برس أب يواسي ابنه أمام أحد المستشفيات التي تعج بالشهداء والمصابين في رفح جنوب غزة محمد سالم/ رويترز رجل يحاول العثور على أغراضه في موقع غارة جوية إسرائيلية على لبنان عزيز طاهر/ رويترز مجندات إسرائيليات يثرن الاستهجان بالتقاط "سيلفي" بسعادة غامرة أمام الأنقاض التي خلفها الاحتلال في غزة تسافرير أبيوف/ أسوشيتد برس ركاب ينظرون من نافذة الحافلة إلى جثة امرأة قُتلت خلال قصف في دونيتسك بأوكرانيا ألكسندر إرموشينكو/ رويترز مُزارع يحمل الطماطم بعد حصدها في لوماجانج بإندونيسيا عرفان سومانجايا/ رويترز فيل يعبر طريقًا أمام السيارات في سريلانكا إيشارا س. كوديكارا/ فرانس برس قطار مونوريل يمرُّ عبر أزهار البرقوق المتفتحة في تشونجتشينج بالصين لي هونج بو/ جيتي محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: مأساة فلسطينية متجددة في غزة.. و"سيلفي" إسرائيلي يثير الاستهجان

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