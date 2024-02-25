السعودية | مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ 5.809 مستفيدين خلال شهر يناير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 5.809 مستفيدين خلال شهر يناير 2024م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وراجع عيادة الأطفال 1.448 مستفيداً، وعيادة الباطنية 1.457 مستفيداً، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 2.904 مرضى.

وفي مجال الخدمات المساندة راجع قسم المختبر 1.326 مستفيداً، والصيدلية 5.363 فرداً، والملاحظة 1.237 مريضاً، وجرى تنفيذ 16 نشاطاً للتخلص من النفايات.