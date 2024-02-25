السعودية | وزارة العدل تحقق جائزة المنتدى السعودي للإعلام في مسار “إعلام منصات التواصل الاجتماعي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت وزارة العدل جائزة المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة، في مسار “إعلام منصات التواصل الاجتماعي” أحد مسارات فئة الإعلام الرقمي.

وتهدف جائزة المنتدى السعودي للإعلام الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون، إلى تكريم المتميزين من رواد الإعلام المحلي والعربي، وتشجيع الأعمال المهنية والأكاديمية المتميزة في وسائل الإعلام، وتحفيز الكفاءات الإعلامية للتميز بأدائها الإعلامي، وتقدير الشخصيات التي أسهمت في مسيرة الإعلام السعودي، وتعزيز التجارب السعودية الرائدة في صناعة الإعلام والاتصال.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة ماجد بن محمد الخميس، أن الوزارة عملت على تطوير حضور منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يحقق وصول رسائل الوزارة للجمهور المستهدف، ويواكب أحدث أساليب النشر في الإعلام الرقمي؛ ويعزز من الوعي بالخدمات العدلية ويبرز مستجدات العمل بالوزارة، ويسهم في رفع التواصل الإيجابي مع المستفيدين.

يذكر أن وزارة العدل سبق أن حققت جائزة حكومة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة “أفضل اتصال حكومي” على مستوى العالم العربي، وذلك في ختام الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، نظير تميز إستراتيجية الوزارة الفاعلة في التواصل مع جمهورها المستهدف.