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تراند اليوم : شاهد.. عبدالعزيز الزير يوجه نصحية للنساء اللاتي تزوج عليهن زوجها: "أقعدي على كبده ولا تطلبين الطلاق"

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صحيفة الخليج 365: وجه صانع المحتوى المستشار عبدالعزيز الزير، نصيحة للنساء اللاتي تزوج عليهن زوجها.

وقال الزير في مقطع فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الزوجة اللي كافحت وتعبت مع زوجها لسنوات طويلة، وربت له أولاده، إذا تزوج عليك زوجك أقعدي على كبده، أقعدي على قلبه، ولا تطلبين الطلاق".

وأضاف مخاطبا النساء: "أصبري وأحتسبي الأجر لأن بيوم من الأيام راح يرجع لك، ولا تضيعين كل شيء في لحظة غضب".

وتابع: إذا توفي قبلك تستفيدين من الميراث، والتعدد ليس عيب، فلا تخسرين كل شيء عيالك وجهدك وفلوسك.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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