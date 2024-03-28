شكرا لقرائتكم خبر عن لنقل الركاب دون ترخيص.. ضبط 645 مخالفًا وحجز 305 سيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل ضبط 645 مخالفًا، وحجز 305 سيارات لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات المملكة، خلال الفترة الفترة من 9 - 16 رمضان الحاليّ،

جاء ذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة للهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة أن الحملة الرقابية تأتي بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافة إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات.

نقل الركاب دون ترخيص

وأشارت الهيئة إلى أن عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات تصل إلى 5000 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة المخالفة، مؤكدة أهمية التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعمول بها.



وأضافت الهيئة أن الحملات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، إضافة إلى التعريف بخيارات التنقل المختلفة المتاحة للمستفيدين.

وأكدت الهيئة أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان تقديم خدمة نقل آمنة وعالية الجودة لجميع المسافرين.