شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية البحث" تدعم المختبرات بـ312 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار إطلاق أولى حزمها التمويلية بمبلغ 312 مليون ريال سعودي، من خلال برنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة.

جاء ذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار م. عبدالله السواحة، ووزير التعليم يوسف البنيان، والمشرف العام على الهيئة د.محمد بن عويض العتيبي، وعدد من ورؤساء الجامعات والجهات البحثية في المملكة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية من خلال تطوير المراكز والمختبرات البحثية بالمملكة بما يتوافق مع الأولويات البحثية الوطنية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار - حفظه الله-.

30 جهة بحثية

وأُعلنت 30 جهة بحثية فائزة خلال حفل توقيع اتفاقيات التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية من مختلف مناطق المملكة، واشتملت الجهات على جامعات ومختبرات وطنية ومستشفيات وجهات خاصة في مختلف المجالات العلمية.

منها 41% من المعامل والمختبرات في أولوية صحة الإنسان، و27% لاستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، و19% للريادة في الطاقة والصناعة، و13% ضمن اقتصاديات المستقبل.

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تعزيز المجال البحثي

ويُعدُ البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز المجال البحثي مما يعكس التزام المملكة بدعم المؤسسات العلمية في إطار رؤية 2030.

كما أُعلن عن البوابة الوطنية للوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة في المملكة، بهدف تسهيل وصول الجهات إلى البنية التحتية البحثية دعمًا للمبتكرين والمبدعين، وتشجيعًا للابتكار المفتوح.