تراند اليوم : مصر : القبض على جزارين يذبحان الأحصنة لبيع لحومها ..وأحدهما يعلق:"عادي ولادي بياكلوا منها وطعمها سكر "!

صحيفة الخليج 365: ألقت الجهات الأمنية في مصر، القبض على جزارين يذبحان الأحصنة لبيع لحومها على أنها لحوم صالحة.

وفي التفاصيل، تمكنت أجهزة الأمن، أمس الأربعاء، من القبض على الجزارين المتهمين في قرية أشليم بمركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية.

واستأجر الجزارين منزلاً داخل القرية وإحضار أحصنة لذبحها، ليلاحظ السكان دخول الحيوانات بشكل مستمر دون خروج.

وأثار هذا الأمر شك السكان الذين قدموا بلاغاً للجهات الأمنية، وضبطت المتهمين وبحوزتهما أحصنة مذبوحة وأخرى كانت تجهز للذبح.

وكشف الجزاران في التحقيقات الأولية، أن اللحوم تدخل في اللحم المفروم ومع الكبدة ومصنعات اللحوم، فيما قال أحدهم "عادي ولادي بياكلوا منها وطعمها سكر".