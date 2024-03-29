تراند اليوم : بالفيديو.. رئيس "جمعية خيرية" يكشف الفروقات بين طفل نشأ في دار أيتام وآخر أُحتضن من أسرة عقيمة

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس جمعية الوداد الخيرية، الفروقات بين طفل نشأ في دار أيتام وآخر أُحتضن من أسرة عقيمة.

وقال خلال لقاء مع برنامج الليوان:" تخيل اليوم أن فتاة كبرت ووصلت إلى سن الزواج، هل من الأفضل العريس الذي يريد يتقدم لها، يخطبها من أسرة أم من دار إيواء".

وتابع:" إحدى الفتيات في دار الإيواء قالت لي، ياعمي مين يجي يخطبنا، مين أسرة سعودية مستعدة تخطب فتاة من دار إيواء، ما في إلا يكون الشاب عنده إعاقه أو مدمن مخدرات أو رجل كبير في السن".

وأشار إلى أن الأسرة التي تحتضن طفل يخطبون له عندما يكبر، ومن يريد يخطب فتاة محتضنة يذهب إلى الأسرة التي تحتضنها. وأضاف :" نحن نغير نظرة المجتمع نحو الطفل فاقد الرعاية لوالديه".