السعودية | جامعة أمِّ القرى تثري منظومة البحث العلمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقع رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب مع المشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد بن عويض العتيبي اتفاقيَّة “حوكمة الدعم المالي للأبحاث العلمية في الجهات البحثية”؛ بهدف دعم وتشجيع البحوث العلمية بما يتناسب مع متطلبات التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ عبر تصميم برامج متخصصة، وتطوير ضوابط وآليات توفِّر بيئة بحثية مناسبة، وترتقي بمدخلات منظومة البحث والابتكار الوطنية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الخطة الإستراتيجية 2027 لجامعة أم القرى ركزت على دعم منظومة البحث والابتكار، وتجويد مخرجات البحث العلمي والدراسات العليا؛ من خلال: تطوير بيئة ومصادر المعرفة، وعقد اتفاقات متنوعة مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوحيد ومواءمة الجهود المقدمة للباحثين، وتمويل الأبحاث العلمية بدعم مُمنهج يسهم في استمرار النتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس؛ حيث تعد البحوث العلمية محرِّكًا رئيسًا للتنمية المستدامة في المشاريع والخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات.

كما وقع وكيل جامعة أمِّ القرى للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني ونائب المحافظ لقطاع منح البحوث والبرامج الوطنية الدكتور هاني شودري أربعة عقود لتنفيذ أعمال المنح البحثية للمختبرات الحاصلة على تمويل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في الدورة الأولى عام 2024م؛ وذلك ضمن فعاليات الحفل الذي نظمته الهيئة؛ للإعلان عن الفائزين ببرنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة.