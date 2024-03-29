تراند اليوم : بالفيديو.. صلاح خاشقجي يعلق على تأجير الشقق.. ويوجه نصيحة لمن يريد الاستثمار

صحيفة الخليج 365: علق صلاح خاشقجي خلال برنامجه " بودكاست فرصة"، على تأجير الشقق بهدف الاستثمار.

وقال : " لما تقول الإيجارات 50 و 65 هذا ليس له أي معنى، الإيجارات تقاس بالعائد على الشقة هل تعطيك 3 % أو 4% أو 7%، هذا هو العائد الذي نقيس عليه، مو مهم كم المبلغ ".

وتابع: "هناك دائما مخاطر غير محسوبة وغير معروفة ، ما تعرف ايش ممكن يصير لو الحكومة قررت تعدل خطة تطوير الرياض وتتجه شرق بدل شمال، التغيير شيء وارد دائما، ولذلك العقار الذي تأخذه بقرض عقاري هو سكنك وليس استثمار، وإذا تبغى تستثمر استثمر في الصناديق العقارية التي تستثمر في المنطقة التي تعتقد أنها مناسبة".