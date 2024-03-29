شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليار ريال مساهمات لدعم مشاريع الأوقاف بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة "وقفي" التابعة للهيئة العامة للأوقاف تسجيلها رقمًا قياسيًا بلغ أكثر من نصف مليار ريال من المساهمات لدعم مشاريع الأوقاف بالمملكة.

ويمثل هذا التكافل والتكاتف المجتمعي لدعم مشاريع الأوقاف في مختلف المجالات، مثل المساجد والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. منتجات وقفية نوعية ومبتكرة وأكدت أهمية دور الأوقاف في التنمية المستدامة، فيما طرحت "وقفي" طرحت العديد من الفرص الوقفية التي تجاوزت حجمها بحوالي 900 مليون ريال.

وتهدف لتقديم منتجات وقفية نوعية ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمعِ، وتمكّن الأفراد والجهات من إنشاء أوقافهم الخاصة.

وتأتي هذه الجهود بهدف تعزيز دور الأوقاف في التنمية والتكافل الاجتماعي و تمكين أبناء وبنات الفئات المستفيدة وتطوير قدراتهم. 600 منتج وقفي نوعي وتتكامل "وقفي" بشراكة رقمية موثوقة مع أكثر من 700 جهة غير ربحية على مستوى المملكة متخصصة في دعم المنتجات الوقفية لتقدم أكثر من 600 منتج وقفي نوعي وابتكاري تساهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

وأسهمت المنصة في خدمة أكثر من 2 مليون واقف و استفاد من هذا الدعم أكثر من 88 مليون مستفيد بشكل مباشر.