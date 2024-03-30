شكرا لقرائتكم خبر عن "كفو".. سيارة كهربائية صديقة للبيئة بأيادٍ سعودية والان نبدء بالتفاصيل

كفاءة وأمان

الدمام - شريف احمد - لفتت سيارة ”كفو“ الكهربائية، الأنظار في مهرجان ”ليالي كفو الرمضانية“ الذي تقيمه جامعة الملك فيصل داخل الجامعة، حيث حرص الكبار والصغار على التعرف على هذه السيارة الصديقة للبيئة 100%، ومميزاتها ومكوناتها.وتتميز ”كفو“ بتصميمها اللافت للأنظار، حيث تم تصنيعها في معامل كلية الهندسة بالجامعة بالتعاون بين طلاب الهندسة الميكانيكية والكهربائية.وأكد خالد فهد الرميح، طالب هندسة ميكانيكية في السنة الأخيرة، أن ”كفو“ هي سيارة كهربائية صديقة للبيئة 100% وصفر انبعاثات.وأشار إلى مشاركة السيارة في أكبر سباق في الشرق الأوسط في إندونيسيا، مبينًا أنها كانت السيارة الوحيدة من بين جامعات المملكة والخليج التي اجتازت الفحص الفني وفحص الأمن والسلامة.وأوضح يوسف علي، طالب بكلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية، أن ”كفو“ تعتمد على كفاءة الطاقة، حيث تستطيع المشي أطول مسافة بأقل طاقة ممكنة.وأشار إلى أن السيارة تعرض معلومات مهمة على شاشة داخلية، مثل نسبة البطارية ومدة الشحن وكمية الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل زر الأمان والحماية من الحرائق.وأكد أن ”كفو“ تجاوزت نقاط الفحص الأمني والسلامة والفحص التقني، وحصلت على المركز الأول على مستوى دول الخليج والمملكة.وأضاف أن السيارة مصنوعة من الفايبر بلاس، وتحتوي على بطارية 20 ألف ملي أمبير، وتستطيع المشي لمسافة 40 كم بسرعة 30 كم في الساعة.وأوضح أن أبعاد السيارة محددة بشروط المسابقة، حيث يجب أن يكون للسائق كرسي واحد فقط، وأن يكون حجمها متناسباً للسائق لسهولة الوصول إلى المقود ودواسات الفرامل.وبين أن الجزء الخلفي من السيارة مخصص للتحكم والبطارية، وهو معزول تماماً عن الحرائق والمشاكل التقنية لحماية السائق، مشيرًا إلى أن سيارة ”كفو“ تعتبر إنجازاً لجامعة الملك فيصل، وتجسيداً لرؤيتها في دعم الابتكار والإبداع، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والمساهمة في حماية البيئة.