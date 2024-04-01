شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام.. اعرفها والان نبدء بالتفاصيل

أماكن المصليات

خدمات ذوي الإعاقة

منحدرات تسهل عملية الدخول والخروج بالعربات المتحركة.

لوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل تنقلهم.

مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن توافر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

عربات كهربائية ويدوية مجانية في خدمتهم.

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين حرصها على توفير مصليات مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات لضيوف بيت الله الحرام من ⁧ذوي الإعاقة⁩.وأوضحت من خلال منشور على حسابها بمنصة "إكس"، توفير 6 مصليات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام بتوسعة الملك فهد.وأفادت الهيئة أنه بالنسبة للرجال، سيكون ذلك بالدور الأول مقابل باب 91، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة باب 68، وكذلك الدور الأرضي باب 68 بجوار سلالم الشبكية.وبالنسبة للسيدات تكون مصلياتهن، عند باب 88 الأرضي، وباب 65 الدور الأول "الشبيكة" مصلى 15 المطل على صحن المطاف.وشملت الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام من ⁧ذوي الإعاقة، الآتي: