شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طقس المملكة حتى السبت المقبل.. تحذيرات لا تفوتها والان نبدء بالتفاصيل

طقس المناطق السعودية

تحذيرات مهمة

الدمام - شريف احمد - كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.وأشارت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.وستشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة والجموم والكامل، وجدة وبحرة وخليص والليث والقنفذة.كما ستتأثر بها منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق.وأيضا مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم ونجران وتبوك والشرقية.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها.وذكرت أنها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.