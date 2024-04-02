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تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من الفتاة التي ظهرت بجانب حارس الهلال "بونو ": معقول أفبرك شيء

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صحيفة الخليج 365: كشفت فتاة في مقطع فيديو حقيقة الصورة التي ظهرت فيها مع اللاعب المغربي " ياسين بونو " حارس مرمى نادي الهلال .

وقالت الفتاة: الصور اللي انتشرت لي أمس مع النجم " ياسين بونو " ، أول شيء انطرحت وايد أسأله واللي يقولون صورة مفبركة ، معقول أنشر شيء مفبرك مستحيل ، ليش أفبرك صورة وانشرها بحسابي شنو الصعب في الموضوع حتى أفبركه.

وتابعت: ثاني شيء أنا وياسين كبرنا في حارة واحدة ، كبرنا وأنا أشوفه يلعب كورة مع ولاد حارتنا ، أعرفه من زمان كبرنا سوا ، فلما أشوفه أو أتلاقى فيه مو ضروري نتصور بس كده مزاج جت في بالنا نصور عادي .

وواصلت: انسوا إن هو صديقي ومثل أخوي وأهلي أهله وأهله أهلي ، اعتبروني واحدة من فانزاته ، جت كده صورة عفوية جدا وكنا محتفلين بفوز الهلال . مٌضيفه: وتقولون ما عندي أهل ، لا أنا عندي أهل وأحترمهم وأحترم أهله .. معقول أفبرك شيء أنا ما بفبرك! ".

واستطردت: سوري أنا استغبى الناس اللي يتابعوني عشان أفبرك صورة ، لا وأسوي شيء ضد القانون في بلد القانون .. الله يهديكم.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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