الخضيري يكشف عن موعد عيد الفطر المبارك

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الرائي عبدالله الخضيري، أن هلال شهر شوال لهذا العام والذي يتزامن معه كسوف للشمس، غير مشاهد في منطقتنا.

وأضاف الخضيري أن الكسوف يعتبر اقتراناً مرئياً مهما كان نوعه، وبما أنه سيحدث بعد غروب الشمس بما يقارب ثلاث ساعات، فهذا يؤكد غروب القمر قبل الشمس، كذلك لم يمضِ على القمر نصف نهاره الأرضي، أي من شروقه حتى غروبه والمقدر بـ6 ساعات و22 دقيقة.

وأضاف الخضيري أنه حتى الآن لم تتحقق شروط دخول الشهر، حيث إن القمر يغرب قبل الشمس بـ 12 دقيقة تقريباً، وحدوث الاقتران معا بعد غروب الشمس بـ3 ساعات تقريباً.

وتابع الخضيري أنه وفقا لضوء المعطيات العلمية فإن الهلال لن يُرى مساء الاثنين، وسوف يُرى مساء الثلاثاء 30 رمضان الموافق 9 أبريل بكل وضوح، نظراً لمكوثه الذي يزيد عن 54 دقيقة.

وفيما يخص كسوف الشمس قال الخضيري “سيحدث كسوف كلي للشمس يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل، حسب تقويم أم القرى، وسيشاهد ككسوف كلي في أميركا الشمالية وبعض مناطق المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، بينما يمكن مشاهدته كسوفاً جزئياً في غرب أوروبا وشمال أميركا الجنوبية وبعض مناطق المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، وهو غير مشاهد في السعودية”.

واستكمل الخضيري حديثه قائلا “ستبدأ مراحل الكسوف في الساعة 15:42 بالتوقيت العالمي، بشكل كسوف جزئي وفي الساعة 18:17 يصل الكسوف إلى القيمة العظمى له، وستنتهي مراحل الكسوف الساعة 20:52 بالتوقيت العالمي، ويستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وعشر دقائق تقريباً”.