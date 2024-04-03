شاهد.. تصوير جوي لـ"بردية طريق الحرة" جنوب تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - وثَّقت عدسة المصور ماجد العامري أمس الثلاثاء "بردية طريق الحرة" جنوب تبوك.

وأظهر التصوير الجوي باستخدام طائرة درون المنظر الخلاب للبَرَد وهو يغطي الطريق، وكأنه لوحة مرسومة، فيما كانت المركبات تسير على الطريق وسط البردية بكل انسيابية.

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