مكة المكرمة.. الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة بسبب الأمطار الغزيرة

الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تستمر حتى الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء.

ويشمل التنبيه: الخرمة والموية وتربة ورنية والطائف وأضم وميسان.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة .

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbj pic.twitter.com/TP2qPI2e5L — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 3, 2024



أمطار خفيفة

This is a Twitter Status يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة This is a Twitter Status .ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)

كما نبه المركز من أمطار خفيفة على القنفذة والليث تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.