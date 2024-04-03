شكرا لقرائتكم خبر عن 717 ميدالية.. طلاب ”تعليم الرياض“ يتصدّرون قائمة منافسات ”كانجارو موهبة 2024“ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حقّق طلاب وطالبات تعليم الرياض فوزًا باهرًا في منافسات كانجارو موهبة 2024م بحصولهم على 717 ميدالية، متفرّدين بالصدارة في قائمة الفائزين والفائزات في المسابقة، في إنجاز جديد ومميز للإدارة وطلابها وطالباتها.
وهنَّأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف الزارع، الطلاب والطالبات الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم، مشيدًا بهذه النتائج التي تُعد إضافةً نوعية في رصيد الإنجازات المتواصلة لطلاب وطالبات تعليم منطقة الرياض، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي يحظى به التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة، والذي انعكس جلياً في تعزيز تنافسية التعليم في المملكة إقليمًا ودوليًا.
فيما أوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الرياض، عبدالسلام الثميري، أن مسابقة كانجارو موهبة الدولية إحدى أكبر المسابقات التي تُقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة قرابة 6 ملايين طالب طالبة على مستوى العالم، وتهدف إلى تشجيع الطلبة على تعلّم وإتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير مهارتهم الرياضية في القدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، من خلال بيئة تعليمية تنافسية محفّزة وممتعة لتعليم الرياضيات.
وبيَّن الثميري أن عدد الفائزين والفائزات في المسابقة بلغ 717 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، حيث حاز 78 منهم على الميدالية الذهبية، وحقق 254 الميدالية الفضية، فيما حصل385 طالبًا وطالبة على الميدالية البرونزية، متمنيًا لجميع الطلبة الفائزين مزيدًا من النجاح والتميز.
وهنَّأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف الزارع، الطلاب والطالبات الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم، مشيدًا بهذه النتائج التي تُعد إضافةً نوعية في رصيد الإنجازات المتواصلة لطلاب وطالبات تعليم منطقة الرياض، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي يحظى به التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة، والذي انعكس جلياً في تعزيز تنافسية التعليم في المملكة إقليمًا ودوليًا.
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وبيَّن الثميري أن عدد الفائزين والفائزات في المسابقة بلغ 717 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، حيث حاز 78 منهم على الميدالية الذهبية، وحقق 254 الميدالية الفضية، فيما حصل385 طالبًا وطالبة على الميدالية البرونزية، متمنيًا لجميع الطلبة الفائزين مزيدًا من النجاح والتميز.