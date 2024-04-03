شكرا لقرائتكم خبر عن "يمديك".. فعالية توعوية في مخيمات إفطار الصائمين بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الصحة العامة

فقدان الوزن

الدمام - شريف احمد - واصلت "صحة الرياض" تنفيذ الأنشطة والبرامج ضمن فعالية ”يمديك“ التوعوية التي تهدف إلى نشر التوعية الصحية وسط المجتمع بكافة شرائحه خلال شهر رمضان المبارك في مخيمات افطار الصائمين في مدينة الرياض.وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من حرص ”صحة الرياض“ على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع بكافة شرائحه، حول العادات الصحية الايجابية في شهر رمضان المبارك، وتشجيع المواطنين والمقيمين على اتباع أنماط حياة صحية وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة النشاط البدني، وتناول الغذاء الصحي للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والتخفيف من عبء المرضى.وتهدف ”صحة الرياض“ من خلال هذه الفعاليات والتي تستهدف كافة فئات المجتمع إلى تعزيز الصحة العامة للمجتمع وتغيير الثقافة الصحية، عبر تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية الرامية لتغيير السلوك والعادات الغذائية الخاطئة.وتُشارك في الفعاليات فِرَق صحية متخصصة لبناء قدرات أفراد المجتمع لتبني أنماط حياة صحية، وإكسابهم المهارات اللازمة لتغيير نمط حياتهم إلى نمط صحي، إذ يتم التركيز على التوعية السليمة بتنظيم السعرات الحرارية للجسم من خلال تعريف مفهوم السعرات الحرارية، وكيفية حساب السعرات الحرارية، إضافة إلى بيان عدد السُّعرات الحراريّة في الأطعمة، بحيث يكون الجميع على علم بالاحتياجات اليومية اللازمة للجسم من السُّعرات الحراريّة.وتقدم الفرق الصحية شرحاً مبسطاً للتعريف بكيفية حساب الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية من خلال الطاقة التي يحتاجها الجسم لتحقيق أهداف معينة مثل فقدان الوزن، أو زيادته أو المحافظة عليه.وتضمنت الفعاليات تقديم الخدمات الطبية المجانية مثل فحص السكر، والإجابة عن التساؤلات المتكررة وتقديم النصائح والإرشادات حول الأغذية والمشروبات المناسبة من خلال مختصين، بالإضافة إلى توزيع مطويات توعوية توضح كيفية التعرف على الغذاء الصحي، والطرق المثلى للحفاظ على مستوى السكر في الدم.