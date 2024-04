شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح وأمطار على جازان حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

حالة الطقس في جازان

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان.وأشار إلى أن الحالة يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وبين أن الحالة تشمل محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.كان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.وبين أنها تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من جنوب غرب المملكة، وأجزاء من منطقة الرياض.