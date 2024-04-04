شكرا لمتابعة خبر عن 23 مائدة إفطار بالمدينة المنورة استفاد منها 85.974 صائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقام فرع وزارة الشؤون الأسلامية والدعوة والأرشاد بمنطقة المدينة المنورة ، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة ، 23 مائدة إفطار للصائمين خلال شهر رمضان المبارك ، استفاد منها حوالي 85.974 شخص من الجاليات المقيمة من مختلف الجنسيات.

ولاقت هذه الموائد استحساناً كبيراً من قبل المجتمع والمستفيدين ، حيث تم إقامتها يومياً طوال شهر رمضان ، في إطار تقديم العون والدعم للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود .

والجدير بالذكر أن مشروع إفطار الصائم سيستمر طوال أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام، وهو مشروع يستهدف جميع فئات المجتمع، ويشمل ضيوف الرحمن بما في ذلك الزوار والمعتمرين، حيث يعكس روح الترحم والتضامن التي تميز شهر رمضان المبارك .