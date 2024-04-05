شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة في الأسبوع الأخير من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

عقيل العقيل

أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مناطق ومحافظات المملكة تقلبات جوية مصحوبة بهطول أمطار تصل إلى غزيرة ورياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة، وجريان للسيول وارتفاع للأمواج في الخليج العربي والبحر الأحمر.وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ " اليوم ": "تستمر التقلبات الجوية في الأسبوع الأخير من رمضان على معظم مناطق المملكة في نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية وتبوك والجوف".وأشار " العقيل " إلى أن المنطقة الشرقية يتوقع أن تشهد امطار من متوسطة الى غزيرة يومي الاحد والاثنين القادمين خصوصاً على حفر الباطن والخفجي وقرية العليا والنعيرية والأحساء والعديد والدمام والظهران والخبر والقطيف وراس تنورة والجبيل ومصحوبة برياح نشطة هابطة تصل سرعتها الى 60 كيلومتر في الساعة مثيرة للأتربة والغباروبين العقيل أن الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري يتوقع ان يشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على وسط وجنوب غرب المملكة، حيث يتوقع هطول الأمطار بمقدار أكبر من 40 ملم للمنطقة الواقعة بين منطقتي الرياض ومكة المكرمة، بينما يتوقع هطول الأمطار بحوالي 30 ملم على منطقة عسير ) . وذلك بفرصة حدوث بنسبة ما بين 50-60 % بأعلى من المعدل الطبيعي