تراند اليوم : بالفيديو.. صلاح خاشقجي يكشف كيف يتم حساب ربح كوب القهوة

صحيفة الخليج 365: كشف صلاح خاشقجي، كيف يتم حساب ربح كوب القهوة.

وقال خلال حلقة برنامجه "بودكاست فرصة" المذاع على قناة العربية:"إذا تم بيع كوب القهوة ب 10 ريال، ومثلا تكلفة القهوة 2 ريال، وتكلفة الكوب 1 ريال، وقد تصل التكلفة في النهاية إلى 4 ريال، ويتبقى 6 ريال، وهذا المبلغ المتبقي ليس ربح، لأن هناك إيجار وعوامل تشغيلية" .

وأضاف:"في بعض الأحيان تكون التدفقات النقدية غير مضبوطة، حيث يتم تسجيل ربح ولكن بعضه لم يتم تحصيله، وهذا يؤدي إلى تدخل الشخص ومحاولة تمويل العمليات".

واختتم قائلا:" إذا تم ضبط العمل وإعداد قوائم مالية حقيقية يمكن فهم الواقع وهل يستهلك المشروع أموال أو يعطي أموال" .