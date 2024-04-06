شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إغلاق وإشعار 6 محال ومصادرة ألف كلجم من الأغذية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت غرفة العمليات المشتركة بالرياض، ضبط 22 عاملاً مخالفاً، ومصادرة ما يزيد على 1000 كيلو من الخضار والفواكه، وإغلاق وإشعار 6 محال تجارية مخالفة.

أسهمت جهود الجهات المختلفة في مباشرة ستة منازل شعبية استخدمتها العمالة المخالفة، معامل خياطة، ونجارة، رصد العديد من المخالفات وشملت الجهود أحياء وسط الرياض إذ رصد العديد من المخالفات خلال الحملة التي شملت الجوانب الحضرية، والبيئية، والسكانية؛ للحفاظ على السلامة العامة لتحقيق الامتثال، ورفع كفاءة الأعمال.

ومع الجهات الأخرى تتابع أمانة المنطقة أعمال المنشآت التجارية، والخدمات المقدمة لسُكان الرياض مع متابعة تطبيق الاشتراطات في أعمال العمالة. أعلى معايير الجودة ويأتي هذا لضمان أن تكون وفق أعلى معايير الجودة، ومعلومة المصدر، وللحد من الممارسات غير النظامية.

وتسهم تلك الممارسات في الإضرار بالسُكان، بمخالفة الأنظمة والقوانين، وإيجاد بيئة غير صحية.

