المرور يكشف عن غرامات المخالفات المرورية التي تمنع الاستفادة من التخفيض

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن بعض المخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة تُحرم مرتكبيها من الاستفادة من تخفيض غرامات المخالفات المتراكمة.
وتشمل هذه المخالفات ما يلي:
قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير:
الغرامة: من 5000 إلى 10000 ريال.
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته 120 كلم/ساعة فأقل:
الغرامة: من 1500 إلى 2000 ريال.
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته 140 كلم/ساعة:
الغرامة: من 1500 إلى 2000 ريال.
التفحيط:
- المرة الأولى: حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، وإحالة المخالف للمحكمة المختصة للنظر في عقوبة السجن.
- المرة الثانية: حجز المركبة 30 يومًا، وغرامة 40 ألف ريال، وإحالة المخالف للمحكمة المختصة للنظر في عقوبة السجن.
- المرة الثالثة: حجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، وإحالة المخالف للمحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
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