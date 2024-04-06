تراند اليوم : «النمر» يكشف سبب حدوث ألم في الصدر عند العصبية

صحيفة الخليج 365: أجاب استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، على سؤال لأحد متابعيه حول سبب حدوث ألم في الصدر عند العصبية.

وقال المتابع في سؤاله: "السلام عليكم يا دكتور، استشارة طبية إذا تكرّمت، شخص يحدث له ألم في الصدر عند العصبية ويزول بعدها بساعات، علمًا بأنه يمارس رياضة المشي والهرولة البسيطة ولا يوجد تعب أو إجهاد؟ هل هي مشكلة؟ وما هي وعلاجها".

وأجاب "النمر"، في تغريدة له عبر حسابه على "إكس" قائلا: "غالبا هذه الآم قلب انفعالية ومؤقتة، ولكن يجب اجراء فحص جهد القلب والآشعة الصوتية للتأكد من عدم تضيق شرايين مصاحب لتلك الأعراض ولا ينفيها كونك تمارس الرياضة".